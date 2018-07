Birkenes-brannen: – Det begynner å se veldig positivt ut

NTB Innenriks

– Nå har jeg nettopp gått av vakt, men jeg kan si så mye som at det begynner å se veldig positivt ut. Vi har fått bygd gode barrierer på flere steder av området, men det er fortsatt enkelte steder det jobbes aktivt med. Jeg tør ikke å si sikkert at vi har fullstendig kontroll ennå, men jeg har tro på at vi er der på slutten av dagen, sier overbefalsvakt Jan Røilid fra Kristiansands-regionen brann- og redning (KBR) til Fædrelandsvennen søndag ettermiddag.

Skogbrannen har herjet i et område på rundt 200 mål innenfor fylkesvei 251 på Vindlandsheia, mellom Birkeland og Grimstad, siden torsdag. Over 20 brannmannskaper og snaut 40 personer fra Sivilforsvaret startet søndag morgen opp igjen slukkearbeidet.

– Hvor lang tid det vil ta før området er helt friskmeldt, avhenger rett og slett av i hvor stor grad vi får utnyttet folkene vi har her i dag. Det er fortsatt like kritisk her med tanke på tørken, understreker Røilid.

Vinden løyet

Brannområdet er delt inn i fire seksjoner, og søndag ble det jobbet med å splitte opp hele skogbrannområdet i to, og etter det i tre deler, slik at etterslukkingen og risikobegrensningen blir så effektiv som mulig.

De mørke skyene lørdag kveld leverte ikke noe regn av betydning, men det var heller ingen lynnedslag som antente nye branner i området. I løpet av natten meldte de få som gikk vakt i området at det kom noen drypp, men det var likevel langt fra nok til å bidra nevneverdig med å slukke flammer og dempe ulmingen i skogbunnen.

Likevel var vaktleder Kjell Christian Knarvik på 110-sentralen i Agder optimistisk allerede søndag formiddag.

– Jeg føler situasjonen er vesentlig bedre i dag enn den var lørdag, hva gjelder vinden, sa Knarvik til Agderposten i 10-tiden. Det var vinden som gjorde at det ble nødvendig å kalle inn helikopter igjen på lørdag for å ta seg av nye branner.

Tungt arbeid

Brannvesenet i Agder fastslår at det trolig vil ta mange dager før skogbrannen er slukket helt. Så langt er ingen blitt skadd i slukkingsarbeidet.

– Foreløpig går det bra. Vi går nå inn i en fase hvor det har brent lenge, røttene i trærne er brent av og vi er bekymret for at svære trær skal falle. Når bakken brenner, tror man kanskje at jorden bare brenner opp, men det er mye sand, og det er veldig tungt for mannskapene å gå i sandbankene rundt omkring, sa vaktleder Harald Robersvik ved 110-sentralen i Agder til NTB sent lørdag kveld.

I helgen har det vært til sammen 16 skogbrannhelikoptre i beredskap. Fire ekstra helikoptre ble satt inn som følge av værvarslene om regn og tordenbyger og faren for lynnedslag. Helikoptrene er plassert fra Værnes og sørover med hovedvekt på Østlandet, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Bål og grill

DSB-direktør Cecilie Daae er oppgitt over at det nærmest daglig oppdages branner som trolig har startet som følge av bålbrenning og grilling. Så sent som søndag formiddag måtte blant annet brannvesenet i Hordaland ut og slukke et bål i Hatvik i Os kommune.

I Telemark måtte brannvesenet rykke ut på flere titall branner lørdag, og på kvelden førte lynnedslag til flere samtidige branner. Også søndag fortsatte brannmannskapene i fylket å rykke ut på meldinger om brann i vegetasjonen, blant annet i Borteid i Kragerø og i Moshyl i Vinje. I tillegg til skogbrannen på Vindlandsheia, slo 16 mannskaper fra brannvesenet i Agder ned det meste av en skogbrann på Vegårshei natt til søndag.

