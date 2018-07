Ap og SV ber om avklaring om Sandbergs Iran-reise

NTB Innenriks

– Jeg føler at vi mangler informasjon, så jeg tror alle er tjent med at han svarer på spørsmål fra Stortinget, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til Dagens Næringsliv.

Han sier han vil stille spørsmål skriftlig via Stortingets spørreinstitutt fordi statsråder må svare nasjonalforsamlingen «så pinlig korrekt som overhodet mulig».

Ifølge VG er Per Sandberg (Frp) på ferie i Iran sammen med en kvinnelig norsk-iransk leder av et selskap som blant annet oppgir at det skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

Ifølge DN ba den norske ambassaden i Iran om offisielle møter med Sandberg på vegne av det iranske utenriksdepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet var imidlertid ikke kjent med Sandbergs planer om ferie i Iran i sommer.

Ap og SV ber om svar

– Vi trenger avklaring når det gjelder to ting: Mulig kontakt med iranske myndigheter og Sandbergs relasjon til den iranske kvinnen, sier Fylkesnes.

Spørsmålet vil bli stilt skriftlig 1. august, og Sandberg har da seks dager på seg til å svare.

Også Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland sier det kan bli aktuelt å stille skriftlig spørsmål om saken, dersom det ikke kommer en tilfredsstillende redegjørelse fra Sandberg.

– Mistenkeliggjøring

Sandberg reagerer på det han mener er mistenkeliggjøring av turen.

– Det at «noen» prøver å produsere konspirasjon- og korrupsjonsteorier av dette er det reneste tøv, skriver han i en tekstmelding til DN.

Han understreker at han er på en privat reise, 100 prosent fri fra jobbrelasjoner.

