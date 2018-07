Mann i 30-årene døde i basehoppulykke i Sunndalsøra

NTB Innenriks

Basehoppet ble utført fra området Gammelurkollen, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

– Det var et følge på fire personer som var sammen, og som hoppet fra Gammelurkollen. To hoppet først, og deretter hoppet de to siste kameratene. For en av disse ble ikke skjermen utløst, og han ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Det var noen i følge som varslet politiet om ulykken. Disse skal avhøres slik at politiet får klarlagt omstendighetene rundt ulykken.

Gammelurkollen ligger i Sunndal kommune og er 1.384 meter høyt.

Basehopperens pårørende er varslet.