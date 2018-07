Skogbrannen på Osterøy er slukket

NTB Innenriks

Skogbrannen på Reigstadfjellet på Osterøy ble slukket samme dag som den brøt ut sist helg, men fredag var det på ny røykutvikling i samme område. Utpå ettermiddagen var et helikopter i full gang med å bidra i slukkingsarbeidet.

Like etter klokken 18 meldte brannvesenet at brannen var slukket, ifølge Bergens Tidende.

Området som brant lå ulendt til, og det var derfor vanskelig for brannmannskapet å komme fram til stedet. Det ble sendt ut en drone tidligere fredag, men brannvesenet slet med å få oversikt over omfanget fordi det brant et godt stykke opp i høyden. Det er også svært tett skog i området.

