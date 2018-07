Rygge i Østfold leder temperaturkampen

NTB Innenriks

De høyeste temperaturene er ventet mellom klokka 16 og 18, forteller statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det er fortsatt mulighet for noen rekorder, men kanskje norgesrekorden blir stående, sier hun.

Topp tre

Rett før klokka 13.30 fredag ettermiddag kunne meteorologene avsløre den foreløpige topp tre-lista. Der troner Rygge i Østfold øverst, med 32,4 grader. Så følger stasjonen Etne II i Hordaland, med 32,0 grader, og Lysebotn, med 30,9 grader.

Ved Preikestolen – ikke så langt unna Lysebotn – har Norsk Folkehjelp tatt høyde for at noen av turistene går på en smell i varmen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi tar med så mye vann som mulig og setter oss omtrent midt i stien – mellom Neverdalsskaret og sikringshytta ved Tjødnane, sier operativ leder Thor Egil Siem i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand.

Det er Stiftelsen Preikestolen som har hyret inn hjelpemannskapene. Aftenbladet kan melde at de fleste turistene var kledd i shorts og t-skjorte, men at noen også «var kledd for en kraftig høststorm».

Nesbyen har rekorden

Den høyeste registrerte temperaturen i Norge noen gang er 35,7 grader i Nesbyen i Buskerud 20. juni 1970. Lengst har rekorden stått i Oslo, som nådde 35 grader 21. juni 1901.

Årets varmeste dag så langt ble registrert i Nedre Eggedal i Buskerud, som hadde 33,8 grader 26. juni. Stedet hadde også den varmeste dagen i 2017, med 31,8 grader.

Så langt i år er det registrert én fylkesrekord; Bardufoss i Troms hadde 33,5 grader onsdag i forrige uke. Og statsmeteorolog Moxnes tror det kan bli rekord i flere fylker i dag – selv om nordnorske temperaturer holder seg stort sett under 25 grader fredag.

Mange steder er det også naturlig nok varmt i vannet. For eksempel kan Øyungen i Eidskog i Hedmark skilte med 27 grader målt klokka 11 fredag, melder Yr.

(©NTB)