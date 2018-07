Nabohund varslet om boligbrann i Trøndelag

NTB Innenriks

Politiet i Trøndelag meldte klokka 2.50 natt til fredag om full overtenning på et bolighus i Gåsbakken. Huset lå i en liten klynge med tre-fire bolighus, plassert med noen meters mellomrom og sto for tiden tomt, fordi det var under oppussing. Beboerne bodde midlertidig på annen adresse.

– Det var en nabo som meldte fra om brannen klokka 2.37. Hun hadde blitt vekket av sin egen hund som bjeffet. Da brant det allerede godt i et tilbygg, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt til NTB.

Kort tid senere ble det opplyst at brannvesenet ville prioritere å redde de omkringliggende nabohusene, flammene hadde for godt tak i eneboligen.

Uten vind og med greie temperaturforhold, var det ikke fare for spredning, ettersom brannvesenet fikk mye ressurser på plass, med flere tankbiler. Nabohusene ble berget.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet har opprettet sak.

