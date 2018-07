Leteaksjon etter dansker i Odda

NTB Innenriks

Danskene skulle etter planen være tilbake torsdag, men dukket aldri opp igjen i Skjeggedal, som ligger innenfor Tyssedal i Sørfjorden, en sidearm til Hardangerfjorden.

Politiet mener ruten muligens gikk fra Skjeggedal og sørover via Mosdalsbu ved Mosdalsvatnet og deretter mot sørvest over toppen Fremsstølen og fram til Odda innerst i Sørfjorden.

– Sporing har indikert at de er eller har vært i nevnte område. Medlemmer fra Røde Kors går stien fra Odda til Fremsstølen. De har vært i kontakt med turister i fjellheimen, men uten observasjoner så langt. Helikoptersøk pågår nå, opplyser politiet.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge opplyser at et redningshelikopter er involvert i søket, men viser ellers til politiet for ytterligere informasjon om leteaksjonen.

Siste kontakt med de to danskene var på mobiltelefon torsdag formiddag i 10-tiden, opplyser Vest politidistrikt.

