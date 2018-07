Helikopter deltar i slukkingen av brann på Osterøy

NTB Innenriks

Skogbrannen på Reigstadfjellet på Osterøy ble slukket samme dag som den brøt ut sist helg, men fredag var det på ny røykutvikling i samme område. Utpå ettermiddagen var et helikopter i full gang med å bidra i slukkingsarbeidet.

– Nå er helikopteret i gang med å slukke brannen på Reigstadfjellet. Det skal ikke være fare for bebyggelse, opplyser vaktkommandør Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen til Bergensavisen.

Området som brenner, ligger ulendt til, og det er derfor vanskelig for brannmannskapet å komme fram til stedet. Det ble sendt ut en drone tidligere fredag, men brannvesenet slet med å få oversikt over omfanget fordi det brenner et godt stykke opp i høyden og skogen er svært tett i området.

– Brannen er rundt 150 til 200 meter unna der det brant sist. Det går ikke vei fram til brannen, og mannskapene har drøyt 15 minutter å gå fra bilene til brannområdet, opplyser Røyseth.

Brannvesenet opplyser at en høyspentledning i området ikke er truet av skogbrannen.

