Fremdeles ikke kontroll over skogbrann i Aust-Agder

De første meldingene fredag morgen lyder på at det fremdeles brenner i området mellom Birkeland og Grimstad i Aust-Agder, men at frontene i stor grad holder seg rolige.

– Det brenner stort sett på de eksisterende brannflatene. Vi har hatt ti personer i sving gjennom natta, og nå får de avløsing av 25 personer fra sivilforsvar og brannvesen, sier brannsjef Jan Røilid til NTB i morgentimene.

Barrierer

Det var rundt klokka 15 torsdag at det ble meldt om brann i terrenget ved Vindlandsheia. Brannen var kraftig og spredde seg fort. To helikoptre jobbet i front av brannen, og det er foreløpig ikke sikkert om begge vil kunne jobbe like intenst fredag.

– Begge skal være tilgjengelige i dag også, så får vi se hvor mye de skal være i bruk. Vi skal dessuten ha inn traktorer med gjødselspredere som legger inn en barriere innenfor der brannfronten for øyeblikket går i terrenget, sier Røilid.

Roligere

På spørsmål om han føler at situasjonen nå er under kontroll, kommer det et kontant nei, til tross for at den foruroligende vinden fra torsdag har roet seg.

– Vi er litt roligere enn vi var i går, men vi har ikke kontroll ennå. Vi håper vi utpå formiddagen i dag kan si at vi har kontroll og at vi kan bevege oss over i etterslukkingsfasen, sier brannsjefen, før han haster til planleggingsmøtet for dagen.

Brannvesenet fryktet torsdag at det kan ta en opp til en uke å slukke flammene, skriver Agderposten.

Evakuerte

Området som brenner er et skogområde uten bebyggelse.

Selv om politiet og brannvesenet ikke vurderte det som nødvendig å starte evakuering torsdag, valgte flere beboere selv å evakuere både mennesker og dyr fra områdene nær skogbrannen utover kvelden, meldte NRK.

