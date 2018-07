Bred oppgang på ukas siste børsdag

NTB Innenriks

Som vanlig var Equinor mest omsatt på en dag da oljeprisen falt marginalt. Equinor-aksjen steg 1,2 prosent, mens Telenor-aksjen løftet seg solide 2,7 prosent. På omsetningstoppen markerte også Orkla, Yara, Norwegian Finans Holding og Aker BP seg med markant oppgang – henholdsvis 1,3, 1,7, 1,9 og 2,1 prosent.

På de toneangivende europeiske var det også oppgang fredag, men ikke så tydelig som i Oslo. DAX 30-indeksen i Frankfurt steg 0,4 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris steg 0,5 og 0,6 prosent.

Et fat nordsjøolje ble fredag kveld omsatt for 74,40 dollar fatet, et ørlite prisfall fra dagen før. Amerikansk lettolje falt 0,89 dollar til 68,72 dollar fatet.

(©NTB)