Nedtur på Oslo Børs

Selv om Equinor leverte det beste resultatet for andre kvartal på fire år, var det samtidig dårligere enn markedet hadde forventet.

Dermed ble børslokomotivet, som også torsdag var børsens mest omsatte, med på å dra hovedindeksen ned med sitt fall på 1,8 prosent. Også Telenor noterte seg for et fall på 0,7 prosent, mens de øvrige av de største selskapene på hovedindeksen gikk i pluss.

Yara International steg med 1,7 prosent, Aker BP med 0,4 og DNB med 0,2 prosent.

Blant de øvrige selskapene ble REC Silicon dagens vinner med 5,8 prosents verdiøkning på aksjen, det samme som Wallenius Wilhelmsen Logistics. I den andre enden av skalaen finner vi Idex, som falt med 3,9 prosent, Otello med et fall på 3,3 og Evry som falt med 2,5 prosent.

De toneangivende europeiske aksjeindeksene steg alle torsdag. DAX 30 i Frankfurt med 1,9 prosent, CAC 40 i Paris med 0,9 og FTSE 100 i London med 0,2 prosent.

At oljeprisen økte torsdag hjalp altså ikke Oslo Børs ettersom det største selskapet falt kraftig. Et fat nordsjøolje gikk opp med 0,8 prosent og ble omsatt for 74,50 dollar torsdag ettermiddag, mens et fat med amerikansk lettolje steg med 0,6 prosent til en pris på 69,74 dollar.

