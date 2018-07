Maridalen-drapssiktet må fortsatt sitte i isolasjon

NTB Innenriks

Oslo tingrett behandlet spørsmålet om videre isolasjon for Lie torsdag.

– Vi begjærte tre uker, men retten satt det til en uke fordi de ønsket en medisinsk vurdering for å ta stilling til lengre isolasjon, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til VG.

Lie ble pågrepet etter at en død person ble funnet forbrent i Maridalen i Oslo forrige onsdag. Han ble pågrepet like ved brannstedet. Han nekter straffskyld. Da videre varetektsfengsling ble behandlet av Borgarting lagmannsrett tidligere denne uka, anførte hans advokat at bevisgrunnlaget mot den siktede var svært tynt. Det var retten imidlertid ikke enig i.

Lie byttet navnet fra Johnny Olsen i 2001. Han er tidligere dømt til 18 års fengsel for Hadelands-drapene i 1981.

