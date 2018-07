Brannhelikoptre og Sivilforsvaret satt inn mot skogbrann i Aust-Agder

NTB Innenriks

Det var rundt klokka 15 torsdag at det ble meldt om brann i terrenget ved Vindslandsheia. Brannen er kraftig og sprer seg fort. Røyken fra brannen kan sees helt fra E18.

– Det er mye vind i området, noe som gjør arbeidet vanskelig. Vi har hatt brannhelikopter på stedet, men det flammer opp igjen rett etter at det har tømt vann, sier brannsjef Jan Røilid i Kristiansand Brann og Redning IKS til NTB.

Ved starten av brannen var omfanget begrenset til rundt åtte-ti mål, men klokka 18.40 opplyste Røilid til Fædrelandsvennen at området som brenner var utvidet til over 100 mål.

Helikopter i arbeid

Brannhelikopteret var på plass på stedet litt før klokka 18.30. En annen maskin var også på vei fra Torp, opplyste Statens skogbrannhelikopter på Twitter like før klokka 19.

– Politiet har etter anmodning sendt en patrulje opp til området. Så vidt vi forstår, er brannen ikke under kontroll, men det skal ikke være for spredning til bebyggelse eller behov for evakuering, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til NTB.

Glørne flyr av gårde

Brannvesenet i Birkenes, Lillesand, Grimstad og Kristiansand har rykket ut til området. Også mannskap fra Sivilforsvaret er tilkalt.

– Vi må stadig forflytte oss, fordi brannen beveger seg. Vi jobber for å ta fronten og spisse den. Med hjelp av helikopter kan vi begynne å feste et lite grep på den i kveld, men det er langt fram. Jeg tør ikke spå utfallet, sier Røilid til Fædrelandsvennen.

Han er på stedet og kan fortelle om sterk vind.

– Det flyr glør, det er en utfordring fordi det setter i gang nye branner. Vi har vært ute med folk og slukket brann utenfor begrensningene våre, forklarer Røilid.

Det er også tatt i bruk droner for å overvåke situasjonen.

