Bergensbanen åpner trolig torsdag kveld

Banen er stengt mellom Arna og Dale, men torsdag ettermiddag opplyser Bane Nor på Twitter at strekningen trolig kan åpnes igjen ved 19-tiden. Tidligere på dagen opplyste selskapet at det ville ta noe lengre tid enn først antatt å rette opp strømproblemene som har ført til driftsstans.

De reisende oppfordres til å holde seg oppdatert via infotavler og opprop på stasjonene eller ved å sjekke informasjon hos NSB.

Folk må regne med forsinkelser og innstillinger, og NSB organiserer alternativ transport for lokaltogene mellom Arna og Dale og regiontogene mellom Bergen og Voss.

