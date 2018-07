Beboere valgte å evakuere fra skogbrannområde i Aust-Agder

NTB Innenriks

Det var rundt klokka 15 torsdag at det ble meldt om brann i terrenget ved Vindslandsheia. Brannen var kraftig og spredde seg fort. Den tjukke røyken ble torsdag kveld observert helt til Gjerstad forbi Tvedestrand og inn i landet fra Risør.

– Slik det ser ut nå er det ikke aktuelt å evakuere noen. To helikoptre jobber i front av brannen, her er det foreløpig ikke kontroll, konstaterte Agder 110-sentral i 21.30-tiden.

En halvtime senere var det imidlertid såpass kontroll over situasjonen at brannvesenet vurderte det som trygt å trappe ned innsatsen. Selv om politiet reiste fra stedet, ville brannmannskapene bli værende i området over natten.

Selv om politiet og brannvesenet ikke vurderte det som nødvendig å starte evakuering, valgte flere beboere selv å evakuere både mennesker og dyr fra områdene nær skogbrannen utover kvelden, meldte NRK.

35 mannskaper

Brannvesenet forteller om et vanskelig slukkingsarbeid, mye på grunn av den sterke vinden. Totalt jobbet 35 brannfolk med å få kontroll på brannen. Brannvesenet frykter det vil ta en uke å slukke flammene, skriver Agderposten.

– Det er mye vind i området, noe som gjør arbeidet vanskelig. Vi har hatt brannhelikopter på stedet, men det flammer opp igjen rett etter at det har tømt vann, forteller brannsjef Jan Røilid i Kristiansand Brann og Redning IKS til NTB.

Ved starten av brannen var omfanget begrenset til rundt åtte-ti mål. I løpet av timene som gikk utover ettermiddagen og kvelden fastslo Røilid etter hvert at skogbrannen dekket et område på minst 150 mål. Den sterke vinden førte til at glør fløy av gårde og satte i gang nye branner.

– Vi må stadig forflytte oss, fordi brannen beveger seg. Vi jobber for å ta fronten og spisse den. Med hjelp av helikopter kan vi begynne å feste et lite grep på den i kveld, men det er langt fram. Jeg tør ikke spå utfallet, sa Røilid til Fædrelandsvennen tidlig torsdag kveld.

Helikopter i arbeid

Det første brannhelikopteret var på plass litt før klokka 18.30, mens en annen maskin ble fløyet inn til området fra Sandefjord lufthavn Torp like før klokka 19.

Området som brenner er et skogområde uten bebyggelse, men det var nære på blant annet for tidligere fotballspiller Krister Isaksen som eier én av to hytter i umiddelbar nærhet av Vindslandsheia.

– Jeg hadde en gapahuk og et viltkamera 200–300 meter fra hytta, og de er visst brent ned. Så brannen er veldig nærme. Brannmannskaper fra Grimstad var rundt hytta for en liten stund siden og passet på, forteller Isaksen til Fædrelandsvennen.

Bålbrenning

Brannvesenet i Birkenes, Lillesand, Grimstad og Kristiansand rykket ut til skogbrannområdet, og også mannskaper fra Sivilforsvaret ble kalt ut. Det er også tatt i bruk droner for å overvåke situasjonen.

Og som om den utfordrende skogbrannen i Vindslandsheia ikke var nok, kom det jevnt og trutt meldinger om folk som trosset alle forbud mot å tenne opp bål utover torsdagskvelden. Politiet er lite imponert:

– Det kommer flere meldinger om personer som brenner bål ute i terrenget. Det kommer meldinger fra Vennesla, Birkeland og Grimstad. Det er fortsatt totalforbud mot å gjøre opp ild, påpeker Agder-politiet.

