Barn havnet under bil i Lindesnes

– Et barn skal ha kommet under et kjøretøy. Pasienten er ivaretatt av Helse og kjørt til Kristiansand sykehus. Skadeomfanget er ukjent, opplyste politiet litt før klokken 18.

Politiet var da på vei til ulykkesstedet, men hadde ennå ikke kommet fram. Til NTB opplyser politiet at barnet var ved bevissthet.

– Barnet skal på en eller annen møte ha havnet under et kjøretøy da det var sammen med en forelder. Vi har ikke kommet fram til stedet ennå, og vi vet ikke skadeomfanget eller alderen på barnet, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til VG.

