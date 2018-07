Sveriges Røde Kors får hjelp fra norske kolleger

NTB Innenriks

Skogbrannene har pågått i to uker, og behovet for mannskaper gjorde at svensk Røde Kors ba søsterorganisasjonen i Norge om hjelp. Hjelpekorpset fra Hedmark reiser onsdag kveld til Mora i Dalarne. Totalt er det rundt 30 skogbranner i Sverige, og flere av dem er utenfor kontroll.

– Foreløpig sender vi et team på tolv personer. De skal hjelpe til med å gjøre det lettere for brannmannskapene som driver slukningsarbeid og ha sanitetsposter i brannområdet, sier hjelpeorganisasjonens president Robert Mood.

I Sverige er organisasjonen til stede ved flere av skogbrannene, og bistår brannmannskapene og de rammede. De hjelper blant annet til i slukningsarbeidet og deler ut mat, vann og andre ting som trengs, i tillegg til å bistå de som er evakuert. Flere steder jobber de også med å koordinere de flere tusen frivillige som spontant har meldt seg for å hjelpe.

– Flere av våre frivillige her i Norge har allerede ytret et ønske om å hjelpe til i Sverige, og da svensk Røde Kors ba om hjelp, kunne vi samle et team i løpet av få timer. Dette viser igjen hvor fantastisk engasjerte våre frivillige er, og hvordan vi som naboland raskt kan støtte hverandre i krisesituasjoner, sier Mood.

Røde Kors var også involvert i skogbrannene i Norge forrige helg, og er fortsatt i beredskap så lenge skogbrannfaren vedvarer.

