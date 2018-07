Støre: – Burde ha vist større åpenhet rundt min økonomi

NTB Innenriks

I løpet av valgkampen fikk Støre flere spørsmål om sin personlige økonomi.

– Jeg burde ha vist større aktiv åpenhet rundt min økonomi i fjor. Alle tall var tilgjengelige, men jeg burde samlet dem og lagt dem fram selv. Det ønsker jeg å gjøre i år og i årene som kommer, sier Jonas Gahr Støre i et intervju med Dagens Næringsliv.

Ifølge en samlet oversikt Ap-lederen har gitt avisen, har han nå en formue på over 72 millioner kroner.

Støre understreker at han hele veien har vist den åpenheten han er forpliktet til gjennom Stortingets register for økonomiske interesser og årlige regnskap til Regnskapsregisteret.

– En formue kan ikke fremstilles som et problem, det gir muligheter og også et stort ansvar. Så fører det også til at det stilles mange spørsmål fra mediene og det blir oppmerksomhet rundt det. Og de spørsmålene ønsker jeg selvsagt å besvare. Mitt politiske syn påvirkes ikke av formuen. Mitt prinsipielle syn er at skattesystemet bør bidra til at de med mest bidrar mer til spleiselaget, sier han til DN.

