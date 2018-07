Skogbrann har brutt ut i Grue i Hedmark

NTB Innenriks

Området ligger like nord for Kongsvinger, like ved svenskegrensa.

– Det brenner nå i et område på omtrent 40 mål, og det blåser kraftig på stedet. Brannen går nordover og har krysset fylkesvei 201. Brannvesenet har godt med ressurser, og et brannhelikopter er på vei og er framme cirka klokken 17, opplyser operasjonsleder Marianne Brun i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Det er ingen bebyggelse i området, og derfor ingen umiddelbar fare for at brannen skal nå hus. Man må ganske langt nordover før det er snakk om en seter og kanskje ei hytte, sier operasjonslederen.

Brannvesenet ble varslet i 16-tiden onsdag ettermiddag.

