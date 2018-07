SAS-problemer fører til kanselleringer resten av sommeren

NTB Innenriks

26 piloter fra SAS Ireland (SAIL) sendte på forsommeren et brev til SAS-ledelsen der de advarte om at bemanningsbyrået som hadde hyret dem, presset dem til å gå på akkord med sikkerheten, og at arbeidskontraktene deres var svært dårlige, skriver ABC Nyheter. Også underleverandøren City Jet, som har en seksårsavtale med SAS om ruter på det regionale rutenettet, sliter med bemanningsproblemer.

– Vi står overfor en svært vanskelig trafikksituasjon basert på spesifikke utfordringer i både City Jet og SAS Ireland. For SAS Ireland er den umiddelbare situasjonen hovedsakelig oppstått på grunn av mangel på piloter og forsinkede leveranser av fly fra Airbus. Dette skaper betydelig press, skriver Rickard Gustafson i et brev til de ansatte onsdag ettermiddag.

Han roser de ansattes innsats under press, men varsler at selskapet er nødt til å foreta en rekke forhåndskanselleringer for å unngå ytterligere forsinkelser. Mannskapsmangel har ført til at SAS har innstilt 700 avganger bare fra april til juni, og 80 prosent av disse flygningene skulle opereres av underleverandørene, skrev ABC Nyheter i helgen. Bare sist lørdag måtte SAS innstille 33 avganger.

– Min umiddelbare reaksjon er at jeg er veldig glad for at Rickard sier at de ansatte står på voldsomt om dagen for å løse situasjonen. Det er veldig positivt. Det er en annen gruppe han ikke henvender seg til i dette internbrevet, og det er kundene våre. Jeg skulle gjerne sett at han unnskylder seg overfor dem også, sier Christian Laulund, leder i SAS-flygernes forening.

