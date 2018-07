Store selskaper sendte Oslo Børs opp

NTB Innenriks

På omsetningstoppen tronet som vanlig Equinor som steg 0,28 prosent på en dag oljeprisen løftet seg mot slutten av børsdagen. Norsk Hydro-aksjen lå også høyt oppe på omsetningslista, og steg solide 3,43 prosent, mens DNB, Yara og Subsea 7 løftet seg med henholdsvis 0,78, 0,85 og 2,73 prosent.

Bare Telenor og Marine Harves dro i motsatt retning mandag, med fall på 0,69 og 1,48 prosent.

På de viktigste europeiske børsene var det full fart tirsdag. FTSE 100-indeksen i London steg 0,93 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30-indeksen i Frankfurt løftet seg hele 1,22 og 1,38 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsens stengetid omsatt for 73,7 dollar fatet, en oppgang på drøyt 1 prosent. Amerikansk lettolje gikk samtidig for 68,7 dollar fatet, også det opp drøyt 1 prosent.

(©NTB)