Ryanair-streik gir 600 kanselleringer – Norge rammes ikke

– Enn så lenge blir ikke reisende fra Torp rammet. Dette gjelder primært flygninger til og fra Irland, og vi har ikke Irland blant våre direktedestinasjoner. Men samtidig vet vi jo ikke helt hvordan dette utvikler seg, sier administrerende direktør Gisle Skansen ved Sandefjord lufthavn Torp til NTB.

Heller ikke fra Gardermoen går det direktefly til Irland. Her flyr Ryanair kun til London og Latvias hovedstad Riga. Fra Haugesund går det Ryanair-fly til Malaga og Alicante, men ingen onsdag og fredag denne uka. Reisende anbefales imidlertid å sjekke om flygningen går som planlagt.

– Enn så lenge er den informasjonen vi har fått at streiken ikke vil ha noen påvirkning her. De reisende kan puste lettet ut, men det kan være veldig fornuftig å gå inn på flyselskapenes hjemmesider og sjekke hvordan tingene ser ut for den spesifikke flighten som de har bestilt eller vurderer å bestille, sier Skansen.

Flere konflikter

Det er fagforeningen CNE som tar ut kabinansatte i streik i Belgia, Portugal og Spania 25. og 26. juli. I Italia streikes det kun den første dagen. Som følge av streiken kansellerer Ryanair til sammen 600 flygninger, og over 100.000 passasjerer rammes.

Flyselskapet klarte så vidt det var å unngå en storstreik før jul i fjor da selskapet anerkjente fagforeninger for første gang i selskapets 32 år lange historie. Siden har det imidlertid vært vanskelig å bli enig om avtaler i enkelte land.

Det er hevet over enhver tvil at det vil bli flere konflikter i tiden framover som følge av forhandlingene selskapet nå har satt i gang, uttalte flyanalytiker og daglig leder for analyseselskapet Winair, Hans Jørgen Elnæs, til Dagens Næringsliv mandag.

Gikk ut med pilotlønningene

Forrige uke gikk Ryanair hardt ut mot pilotene i flyselskapet som er basert i Irland og som tirsdag gjennomførte en tredje 24-timersstreik på under to uker. Ledelsen har svart med å offentliggjøre pilotenes lønninger, som i flere tilfeller ligger over 200.000 euro.

Ryanair er naturligvis ikke fornøyd med at flyselskapets mange ruter og reisende blir rammet, og viser også til at de kabinansatte får «godt betalt» – med en årslønn på opp mot 40.000 euro – snaue 400.000 kroner. Det pekes også på gode arbeidstidsordninger, med 14 dager fri hver måned, sykelønnsordning og andre goder.

Den britiske avisa The Independent skrev i begynnelsen av juli at Ryanair hadde måttet kansellere 1.100 flygninger måneden før som en konsekvens av streikene blant flygeledere og bemanningsmangel. I juni ble til sammen over 210.000 passasjerer rammet av kanselleringer som berørte europeisk luftrom.

