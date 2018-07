Oslo-politiet vil undersøke hatmeldingene til AUF-erne

NTB Innenriks

Flere av de overlevende etter Utøya-massakren sto i Aftenpostens A-magasinet forrige uke for første gang fram og fortalte om hatmeldingene de har mottatt i de sju årene som har gått. Alle har opplevd hatmeldinger, mange av dem kan oppfattes som rene drapstrusler, men likevel er bare noen få saker blitt anmeldt.

Derfor er det først nå at politiet har lest innholdet i enkelte av meldingene de unge overlevende har mottatt. Politiførstebetjent Monica Lillebakken leder hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt og sier til avisen at de siden gruppen ble opprettet i 2014 har vært åpne om sin bekymring for store mørketall. Hun ber nå om å få oversendt hatmeldingene som AUF-medlemmene har mottatt.

– Mange av disse meldingene er svært grove og rene drapstrusler, sier Lillebakken.

– Politiet jobber med å få ned mørketallene, som vi antar er store, når det gjelder hatkriminalitet. Vi ønsker å undersøke om det ligger straffbare forhold her som ikke er anmeldt, og som bør anmeldes, sier hatkrimgruppas leder.

Politiet ønsker at de som blir utsatt for hatefulle ytringer eller trusler anmelder det til politiet. Lillebakken understreker at slike ytringer ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre.

