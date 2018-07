Daglige narkotikabeslag i norske fengsler

NTB Innenriks

Det viser beslagstall fra årene 2010 til 2017 som P4 har fått fra Kriminalomsorgsdirektoratet

– Veldig mange av dem som sitter i fengsel, har et betydelig rusproblem, og vi har en stor utfordring når det gjelder rusmisbruk og fengsler, sier assisterende direktør Jan Erik Sandlie til radiokanalen.

Beslagene svinger fra år til år, og det er ikke store mengder det er snakk om. Likevel er narkotika bak murene et problem. Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet beslaglegges det mest cannabis og amfetamin. Medisiner som er smuglet inn og som ikke er skrevet ut til den innsatte, går også igjen.

Målet er at norske fengsler skal være rusfrie, men det er vanskelig.

– Det er grenser for hvor langt man skal gå i kontroll, og en viktig del av norsk kriminalomsorg er jo at innsatte har permisjon, har ukontrollerte besøk og lignende. Så lenge et fengsel ikke er hermetisk lukket så er det en åpenbar fare for at det kan komme uønskede ting inn i fengselet, sier Sandlie.

(©NTB)