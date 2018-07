WWF: Snart er jordas ressurser for i år brukt opp

NTB Innenriks

Dagen er en markering som WWF Verdens Naturfond holder hvert år, og indikerer at vi resten av året bruker naturressurser som jorda trenger lenger enn ett år på å gjenopprette.

WWF kaller dagen Earth Overshoot Day, eller jordas overforbruksdag.

– Over hele verden forsvinner natur i rekordhøyt tempo, fordi vi ikke lever bærekraftig nok, vi har et for høyt forbruk, og fordi vi blir flere og flere mennesker på jorda. Vi bruker naturressurser som om vi hadde 1,7 jordkloder. Det er skremmende å se hvordan Earth Overshoot Day kommer tidligere for hvert år. Vi er helt nødt til å snu utviklingen så fort som mulig, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, i en pressemelding.

Året 1970 var første gang hvor bruken av naturressurser var større enn den årlige gjenopprettelsen.

