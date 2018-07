Ungdomspartier får refs fra hjerneforsker for hasj-liberalisering

NTB Innenriks

Han sier til Vårt Land at ­alkoholkonsumet må være langt høyere for å gi samme skadelige effekt som cannabis har, og at cannabis spesielt er skadelig for ungdom. Cannabis forandrer strukturen og funksjonen til viktige hjerneområder.

– Ungdom er i en fase der ­hjernen er under utvikling. I tillegg er de i en fase der motivasjon er viktig for å gjennomføre langsiktige målsettinger, som for eksempel å ta høyere utdanning. Cannabisbruk kan både hemme en normal utvikling av hjernen og samtidig påvirke evnen til å oppnå mål i en viktig fase av livet, sier Davanger, som er forsker ved Universitetet i Oslo.

Nylig gikk Unge Høyre inn for å legalisere cannabis. Det samme gjorde Sosialistisk Ungdom. De sluttet seg dermed til FpU og Venstres rekker. Mye tyder på at AUF vil gjøre det samme. Til og med KrFU skal behandle et legaliseringsforslag.

Davanger tror ikke forslagene er godt nok gjennomtenkt.

– Jeg har lurt på om det skyldes at vi lever i en tid der politiske partier strever med å opprettholde medlemskap, og at ungdomspartiene derfor prøver å fremstå som kule og fremtidsrettede.

(©NTB)