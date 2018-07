NTB Innenriks

– Vi har fått ut slukket det meste. Det brenner litt, så det vil bli en del etterslukking utover kvelden, sier Jan Karlsen, operasjonsleder ved 110-sentralen Øst.

Det var ved 17.15-tiden mandag at Øst 110-sentralen opplyste om at det brant i et område på omtrent 100 ganger 20 meter. Helikopter ble sendt for å bistå.

Brannvesenet vil utover kvelden bruke drone for å følge med situasjonen.

