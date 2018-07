Regn, tordenbyger og fotballfest til åpningen av Norway Cup

NTB Innenriks

– Det er verdens største arena for idrettsglede, vennskap, lagånd og konkurranse. Her kan unge mennesker fra hele verden oppleve gleden og lære av hverandres kulturer, sier generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup til NTB.

For andre år på rad deltar et nordkoreansk lag i Norway Cup etter at et strålende nordkoreansk jentelag vant finalen i fjor. Til sammen 30.000 barn i 1.900 lag fra 50 ulike nasjoner deltar når verdens største fotballturnering for unge, sparkes i gang lørdag.

Regnvarsel

I år er Norge rammet av den varmeste sommertørken siden 1947. Gressmattene på Ekebergløkka er blitt så harde og tørre at arrangørene måtte be Oslo Vann & Avløp, Bymiljøetaten og Oslo Brann- og Redningsetat om hjelp til vanning av gresset.

Nå kan arrangørene få hjelp av værgudene.

– Det er fortsatt et stykke fram, men lørdag er det varslet kraftige regn- og tordenbyger i Oslo. Det har vært såpass lang tørke denne sommeren at det vil være gunstig for noen, men for dem som ønsker seg en sommerhelg, kan det bli veldig vått, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det varslede regnværet ønskes velkommen av Isaksen i Norway Cup.

– Vi trenger regn for å nå mykhetskravet i gresset, for underlaget er utfordrende. De unge spillerne tenker ikke på været i det hele tatt, for de vil bare spille fotball. Det er kun voksne som ikke klarer å kle seg, som tenker på vær, sier han.

Miljøfokus

Under Norway Cup serveres det daglig 30.000 måltider i Ekeberghallen til sultne og tørste fotballentusiaster. Bare etter de første åpningstimene i turneringen, er det ventet 15.000 spillere i hallen. Pågangen er enorm, og arrangørene varsler en stor miljøsatsing for å unngå forsøpling.

– Det vil være enormt med mat og annet emballasje som må håndteres. Norway Cup handler ikke bare om moro, men også om verdier. Barna, som er framtidens generasjon, må ta et miljøansvar og forstå viktigheten av resirkulering og kildesortering, sier Isaksen.

