Maridalen-drapet: Også offeret kan ha bodd i skogen

Politiet opplyste i helgen at de hadde identifisert drapsofferet og jobbet med å finne eventuelle tilknytninger mellom avdøde og siktede.

John Edvin Lie, som er siktet i saken, har bodd på en teltplass i skogen i Maridalen, opplyste politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

– Vi vet at siktede bodde der, og det er ting som tyder på at fornærmede kan ha bodd i nærheten. Det er blant annet gjort funn i et telt der oppe som tilsier at offeret hadde tilhold der, sier Kraby til VG.

Den avdøde er en mann i 30-årene. Politiet opplyser at de har begynt utspørring av fornærmedes familie med tanke på å finne ut av eventuell kontakt mellom ham og den siktede.

John Edvin Lie er tidligere dømt til 18 års fengsel for Hadelands-drapene i 1981. Han ble i forrige uke varetektsfengslet i fire uker. Han nekter straffskyld og har anket fengslingskjennelsen.

Det skal nå foretas en prejudisiell observasjon av den siktede mannen for å vurdere hans psyke og tilregnelighet.

