Ifølge Bane Nor brenner det rundt 20 meter fra sporet. Slukningsarbeidet pågår fortsatt, men det er mulig å passere på det ene sporet.

– Mye tyder på at omfanget ikke er veldig stort, og at brannvesenet har god kontroll, sier pressekontakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

NSB opplyser at passasjerene må regne med forsinkelser og innstillinger på linjen.

Berørte linjer er lokalruten L3 Oslo-Jaren og regiontogene mellom Oslo og Gjøvik (R30).

