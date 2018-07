Støre: – Holdningene florerer mer enn før

NTB Innenriks

– Vi ønsker av hele vårt hjerte at samlingen kan gi støtte til dere som bærer den største sorgen, at vi sammen kan vise at ingen behøver å stå alene. Det er et dyptfølt ønske, sa Støre.

Han takket Den nasjonale støttegruppen for at den sier ifra når noe er vanskelig og sårt og når hjelpen ikke kommer fram som den skal. Støre takket også AUF for at ungdomspartiet klarer kombinasjonen av å minnes med verdighet og å kjempe mot fordommer og mistenkeliggjøring på samme tid.

– 22. juli er en dag for å minnes, men også en dag for å se framover, en dag da vi må markere motstandskraft – mot vold og terror, mot de politiske kreftene som ledet til den vonde dagen. Krefter som ikke regnet bort den mørke ettermiddagen, men som fortsetter å spre hat og skremsler, sa Støre.

– Jeg vil være brutalt ærlig ved å si at det er viktigere enn noen gang å vise den motstandskraften. Holdningene som ledet til handlingene i 2011, florerer mer enn før. De dukker opp på stadig nye steder. Vi har ikke klart å holde dem nede, og det er farlig, fortsatte Ap-lederen.

