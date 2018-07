NRK-sjefen i sorg over død kollega: – Ufattelig tragisk

NTB Innenriks

57-år gamle Ruud var pilot da gyrokopteret hans styrtet ved Kilpisjärvi i Finland lørdag ettermiddag. Om bord var også en venn av Ruud, som kom fra ulykken med lettere skader.

Årsaken til at gyrokopteret styrtet er fremdeles ukjent, og ifølge NRK kan etterforskningen til finsk politi ta flere uker.

Distriktsredaktør

Ruud var distriktsredaktør i NRK Finnmark, med kontor i Alta. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK kjente Ruud personlig og er i dyp sorg.

– Dette er ufattelig tragisk. Morten var en av de mest kunnskapsrike og kloke journalistene jeg vet om. Han hadde dyp kunnskap om og forståelse for folk i Finnmark. For ikke å glemme hans kunnskap om norsk-russiske forhold, sier Eriksen til Medier24.

Ruud jobbet tidligere i lokalradio i Porsanger og har også vært NRK-korrespondent i Moskva. Han har siden 2013 jobbet som redaktør i NRK Finnmark.

Avbryter ferien

Også Ruuds kolleger i Nord-Norge tar tapet av kollegaen svært tungt.

– Det er vanskelig å beskrive hvordan vi har det nå. Vi er lamslått og i sorg over å ha mistet Morten så brått, sier regionredaktør Tone Kunst i NRK Nord-Norge til Medier24.

Hun avbryter ferien sin for å sørge sammen med sine kollegaer.

– Det er viktig for meg å være der for de ansatte og at vi kan snakke sammen og dele sorgen, sier Kunst.

Så Ruud få timer før

Tidligere lokalradiokollega Nils Martin Kristensen var trolig den siste personen som så Morten Ruud i live før gyrokopteret styrtet. Han driver lokalradio i Kautokeino og har kjent Ruud i nesten 30 år.

Noen timer før gyrokopteret styrtet landet det i Kautokeino for å fylle drivstoff. Ifølge Kristensen var stemning god da de tok av.

– Både Morten og kompisen hans var i kjempehumør. Det kunne ikke vært bedre, det var en fin dag med bra vær og suveren stemning. Vi sto ved flystripa og vinket da de tok av vestover, sier Kristensen til VG.

