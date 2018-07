Togtrafikken i gang igjen på Dovrebanen

NTB Innenriks

Bane Nor opplyste om hendelsen på Twitter like før klokken 17 lørdag. Ifølge NSB ble omtrent 700 passasjerer rammet av togstansen.

NSB opplyste at de berørte passasjerene måtte belage seg på venting, da det ville ta tid å få tak i busser som alternativ transport.

– Det tar litt tid å få tak i bussene. Det er plass til 50 personer i én buss, så vi trenger fjorten, sa Gina Scholz, Kommunikasjonssjef i NSB.

Brannmannskap kom raskt til stedet og fikk slukket brannen, men skadeomfanget er foreløpig usikkert.

– Det som er helt sikkert er i hvert fall at begge ettermiddagstogene i retning både Trondheim og Oslo S vil bli berørt, sa pressetalsmann Harry Korslund i Bane Nor til TV 2 like etter hendelsen.

