Politiet tror rakett var årsaken til gressbrann på Stord

NTB Innenriks

En 22 år gammel mann har erkjent at han skjøt opp en rakett i området fredag kveld, opplyser operasjonsleder Victoria Hillvege i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Det er jo en handling du gjør med viten og vilje. Så er spørsmålet om han har villet starte en brann, men per nå jobber vi ut fra en teori om at han ikke har hatt den hensikten, sier hun.

Klokken 0.20 natt til lørdag jobber politiet fremdeles med etterforskning på stedet. Det er ikke klart hva slags rakett det er snakk om.

Brannen er slått ned, men brannvesenet vil bli i området gjennom natten for å drive etterslukking. De seks husstandene som ble evakuert, har alle fått flytte hjem igjen.

Flere var i nærheten da brannen brøt ut. En av dem, en 22 år gammel mann, er sendt til sykehus etter å ha fått mye røyk i seg.

Vaktleder Steinar Eilertsen ved 110-sentralen i Haugesund sa til NRK like før klokken 22 fredag at et område på 100 ganger 200 meter sto i brann.

