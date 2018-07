Maridalen-saken: Den døde var norsk mann i 30-årene

NTB Innenriks

Den avdøde var bosatt i Oslo, opplyser Oslo politidistrikt lørdag.

– Politiet arbeider nå med eventuelle knytninger mellom avdøde og siktede, et arbeid som i første omgang omfatter avhør av avdødes familie, skriver politiet.

En 55-åring som tidligere er dømt for dobbeltdrap, er siktet for drap og likskjending etter funnet av den forbrente personen i Maridalen onsdag 18. juli.

Brannvesenet fikk først melding om at det var skogbrann nordvest for Hammern og nær Ullevålseterveien i Maridalen. Da de kom fram, viste det seg at det var et telt som hadde brent.

Den døde ble funnet noen hundre meter fra brannstedet.

Den nå siktede mannen var rett i nærheten av funnstedet, og han ble onsdag ettermiddag pågrepet og siktet for likskjending. Torsdag ble siktelsen utvidet til å gjelde drap.

