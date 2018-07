Bolig i Nordland overtent – beboere evakuert

NTB Innenriks

Beboerne varslet selv brannvesenet klokken 3.30 da de ble vekket av brann i garasjen, som ligger i tilknytning til boligen. Like før klokken 4 ankom alle nødetatene stedet.

– Brannvesenet konstaterte raskt at boligen var overtent og driver nå slukking på stedet. Helse tilser de tre beboerne, mens politiet konsentrerer seg om etterforskningen, sier operasjonsleder Tom Ove Hammer i Nordland politidistrikt til NTB.

Boligen ligger i et landlig område i Steigen. Nærmeste bygg er et fjøs 50 meter unna, og det er derfor ingen umiddelbar fare for spredning.

(©NTB)