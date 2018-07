To av tre har brukt mobilen i bil – foreldre er verstingene

NTB Innenriks

En av tre bruker mobilen uten handsfree under bilkjøring jevnlig, viser undersøkelsen Norstat har gjort på oppdrag fra Storebrand, skriver Sunnmørsposten. Verstingene er voksne med barn, og de som kommer særlig dårlig ut i undersøkelsen er foreldre med tre barn eller flere.

– At foreldrene er verst, er urovekkende. De skal jo gå foran som et godt eksempel. Ungene lærer av dem også når det gjelder mobilbruk, så det er trist at man ikke tar det ansvaret, sier pressekontakt og distriktsleder Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Østfold til avisen.

