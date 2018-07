Stoltenberg: Jeg fikk tatt et ordentlig farvel med Thorvald

NTB Innenriks

– Ja, fordi da vi snakket sammen den kvelden, visste vi at han skulle dø. Jeg tror ingen av oss visste at det skulle skje allerede den neste morgenen, men jeg tror begge visste at det gikk mot slutten. Så det var et ordentlig farvel, sier Jens Stoltenberg til NTB.

Stoltenberg avlyste store deler av programmet sitt torsdag kveld og fredag etter forrige ukes NATO-toppmøte. Han sier Thorvald ikke ville at han skulle avlyse toppmøtet for å reise hjem tidligere.

– Jeg føler på en måte at han holdt ut til jeg kom hjem. Om det var sånn er det aldri mulig å få vite, men han ville at jeg skulle gjennomføre NATO-toppmøtet. Han forsto hvor viktig det var, han ville ikke at jeg skulle avlyse det, han forsto at det hadde vært vanskelig. Han holdt ut til jeg kom hjem, og så møttes vi på torsdag kveld, og fredag morgen døde han, sier Stoltenberg.

Ble raskt dårligere

Den tidligere utenriks- og forsvarsministeren døde i sitt eget hjem med familien rundt seg. Han ble 87 år gammel og ble de siste ukene raskt syk.

– Det som skjedde var at det gikk veldig raskt, han var egentlig veldig syk i bare to-tre uker. Han hadde hatt en svulst for flere år siden som var operert, og det var en vellykket operasjon. Så kom den tilbake flere år etterpå, og da gikk det raskt, sier Stoltenberg.

– Så jeg skjønte jo både av det søsteren min Camilla fortalte, og bare ved det å snakke med ham, at han ble raskt svakere og dårligere. Jeg husker jeg tenkte at kanskje går det ikke å ha toppmøte for meg, men Thorvald var veldig opptatt at jeg skulle gjennomføre dette toppmøtet, sier han.

Varm samtale

I tillegg til å inneha viktige statsrådsposter var Thorvald Stoltenberg i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Han var også president i Norges Røde Kors fra 1999 til 2008, og engasjerte seg for folk i rusmiljøet og mennesker på siden av samfunnet.

Jens Stoltenberg sier den siste samtalen med faren var varm, og sammen snakket de om alt fra storpolitikk til gamle minner.

– Det var en veldig god og varm samtale om storpolitikken, om NATO-toppmøtet, men også om barndomsminner og de nære ting. Så sa jeg god natt og han la seg til å sove, og så døde han neste morgen med familien rundt seg, sier Stoltenberg og fortsetter:

– Han døde i stua med begge verandadørene oppe en vakker sommermorgen med utsikt mot Oslofjorden og mot verden med familien rundt seg. Han var klar til det siste, hadde ikke smerter, så det er på en måte ikke mulig å ha en bedre død hvis man først skal dø. Han var opptatt av å dø hjemme, og han døde hjemme.

