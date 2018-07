Drapssiktet mann bodde i telt nærheten av åstedet i Maridalen

NTB Innenriks

Ved en av teltplassene i Maridalen der den forbrente personen ble funnet, ligger det store gensere og klær strødd på gresset. En kraftig metallspade, et tau og en snor som så ut til å ha blitt brukt til å henge opp tøy, ligger også ved åstedet.

– Siktede bodde på en av teltplassene, og kanskje flere av dem, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet kjenner identiteten

Samtidig kommer det fram at politiet kjenner nå identiteten til personen som ble funnet død i Maridalen onsdag. Kraby sier politiet jobber med varsling av pårørende, samt avhør av familie og bekjente av fornærmede for å få innsikt i bekjentskapene til offeret.

– Per nå ønsker vi overhodet ikke å gi opplysninger om verken offerets kjønn, nasjonalitet eller alder. Vi ønsker ikke å gå ut med noen opplysninger om offeret for øyeblikket, sier politiadvokaten.

Likets forfatning har gjort det krevende å fastslå dødsårsak, men politiet mener at personen er blitt drept. Politiet har mottatt den foreløpig obduksjonsrapporten. Den endelige obduksjonsrapporten foreligger først om tidligst tre måneder.

Siktede undersøkt

Den 55 år gamle mannen som nå er siktet for drap og likskjending, ble på 1980-tallet dømt for et høyprofilert dobbeltdrap. Torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker, men anket kjennelsen på stedet. Han nekter straffskyld.

Fredag morgen ble han undersøkt av lege i fengselet for å avdekke om det finnes spor på kroppen hans som kan knyttes til saken.

– Siktede har gitt klart uttrykk for at han ikke ønsker å la seg avhøre, og det må vi forholde oss til. Samtidig vurderer om det er behov for at han bør snakke med psykiater, sier Kraby.

Etterforskningen pågår for fullt med både tekniske og taktiske undersøkelser. Politiet ønsker tips og opplysninger fra folk som har vært eller oppholdt seg i området ved Hammeren i Maridalen i dagene før onsdag 18. juli. Det gjelder også rundt tidspunktet personen ble funnet i 15-tiden onsdag.

(©NTB)