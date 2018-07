«Intet straffebart forhold bevist» da mann døde i arresten

NTB Innenriks

Ifølge rapporten til Spesialenheten for politisaker var han ikke vurdert så beruset at han var ute av stand til å gjøre rede for seg, og ikke behov for legetilsyn. Etter kort tid ble mannen imidlertid funnet livløs på cella.

Prøver viste i ettertid at han hadde en meget høy alkoholkonsentrasjon.

Det er Spesialenheten som har etterforsket hendelsen. Saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist mot politimennene som passet på mannen.

Mannen ble satt i drukkenskapsarrest etter å virket beruset på berusende eller bedøvende midler. Han skal ha vært «noe aggressiv», skriver Spesialenheten i konklusjonen.

Det ble satt i gang livreddende tiltak da han ble funnet på cella, mannen ble fraktet til sykehus, hvor han ble erklært døde noen dager senere.

