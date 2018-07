Tidligere drapsdømt mann fengsles i fire uker for drap og likskjending

NTB Innenriks

Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt fikk medhold i brev- og besøksforbud for hele perioden. Han ba også om fullstendig isolasjon i to uker, men fikk medhold i én uke.

Kraby etterlyser nå vitner til hendelsen og utelukker ikke at flere kan bli pågrepet.

Siktede forsvares av advokat Fridtjof Feydt. 55-åringen møtte med Benedikte Jamth, som er oppnevnt som hans forsvarer i Feydts fravær torsdag og fredag. Jamth sier til NTB at hennes klient nekter straffskyld og anker kjennelsen. Hun mener hans kriminelle bakgrunn ikke er relevant for saken.

Lukkede dører

– Onsdag 18. juli, cirka klokken 15, ble det funnet en død person i Maridalen. En person som ble påtruffet i umiddelbar nærhet til funnstedet ble i går ettermiddag pågrepet og siktet for likskjending, opplyste Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

På en pressebrifing senere på dagen opplyste politiet at siktelsen er utvidet, og at mannen også er siktet for drap. Han ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Retten ga politiet medhold i at fengslingsmøtet skulle holdes for lukkede dører. Jamth og hennes klient ønsket at fengslingsmøtet skulle holdes for åpne dører.

Kjent fra før

Den siktede er norsk statsborger og bosatt i Oslo. Han er kjent av politiet fra før, blant annet for voldsepisoder, og ble dømt for drap på 80-tallet.

Mannen ble sist dømt i 2014, opplyser Kraby.

Brannvesenet fikk først melding om at det var skogbrann nordvest for Hammern og nær Ullevålseterveien i Maridalen. Da de kom fram, viste det seg at det var et telt som hadde brent.

Den døde ble funnet noen hundre meter fra brannstedet.

Politiet vet foreløpig ikke om funnstedet også er drapsstedet. Avdødes identitet er ikke fastslått. Vedkommende blir obdusert torsdag.

Gjenstår mye etterforskning

– Vi har avhørt flere vitner som har vært ganske nær åstedet. Det er flere teltcamper i området. Vitner bes kontakte politiet umiddelbart. Vi understreker at alle observasjoner her er av interesse, sier Anne Alræk Solem, seksjonsleder for alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt.

Politiet kjenner ikke til at det skal ha vært andre kriminelle forhold som har skjedd i området der den døde ble funnet.

– Det gjenstår en rekke etterforskningsskritt. Vi undersøker alle teorier nå. Vi er så tidlig i etterforskningen at vi holder alle muligheter åpne – fra det minste til det mest alvorlige, sier seksjonslederen.

Anne Alræk Solem sier at sentrale spørsmål i etterforskningen blant annet er om det har vært vitner til selve hendelsen, om avdøde ble brent levende og om det er noen relasjonen mellom siktede og avdøde.