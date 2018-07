Tenåring hentet i ambulanse etter badeulykke på Sortland

NTB Innenriks

Først etter at han ble lagt inn i ambulansen, kom mannen til bevissthet. Hans nåværende helsetilstand er ukjent.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ble varslet om hendelsen like over midnatt. Mannen badet i Litlevatn sammen med to venner da ulykken skjedde.

– Det er snakk om nattbading kombinert med store mengder alkohol. De to vennene var kraftig beruset, sier operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt til NTB.

Hvilket sykehus mannen er fraktet til, har ikke politiet opplysninger om. Det er heller ikke kjent hvordan ulykken skjedde eller om mannen har ligget bevisstløs under vann på noe tidspunkt.

