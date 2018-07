Riggstreiken er over

NTB Innenriks

Norges Rederiforbund og Safe har kommet til en løsning i tarifforhandlingene for riggansatte Safe-medlemmer gjennom Riksmekleren.

Det skriver Rederiforbundet i en pressemelding.

– Tilsvarer avtalen med Industri Energi

Ifølge meldingen er resultatet i tråd med det som ble kommunisert som en løsning i forbindelse med tvungen mekling og tilsvarer det som ble avtalt med Industri Energi i mai.

– Det siste næringen trengte var en langvarig konflikt som satte næringens renommé, økonomi og arbeidsplasser i fare. Konflikten var i utgangspunktet helt meningsløs, og vi er derfor fornøyd med at den nå er avsluttet, sier forhandlingsleder i Rederiforbundet, administrerende direktør Jakob Korsgaard i Maersk Drilling Norge.

Riggarbeiderne i Safe har streiket siden tirsdag i forrige uke. I første omgang ble 669 offshorearbeiderne tatt ut i streik, før streiken ble trappet opp til totalt 1.550 arbeidere natt til mandag. Samtidig ble det klart at omtrent like mange arbeidere måtte permitteres, fordi flere av de 28 installasjonene som ble rammet av streiken, måtte stenge som følge av konflikten.

Gavepensjon og lønn

Konflikten sto om lønn og pensjon. Safe mente Rederiforbundet ville svekke en gavepensjonsordning, og at de har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre oljearbeidere.

I en pressemelding etter at streiken ble avsluttet torsdag sier Safe at en «vellykket streik er vunnet».

«Safe fikk fullt gjennomslag for sitt pensjonskrav. I tillegg sikret Safe sine medlemmer etterbetaling ifra 01.06.2018, noe som er historisk.», skriver Safe.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er glad for at streiken er over.

– Jeg er likevel redd det eneste Safe har oppnådd, er en avtale som gjør at rederiene ikke kommer til å ansette folk over 50 år, med kort pensjonsopptjening, før ny sjømannspensjonsordning er på plass, fordi det vil dra med seg så store ekstra kostnader, sier Alfheim i en pressemelding.