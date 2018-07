Kvinne hentet opp av vannet i Bærum – erklært død

NTB Innenriks

Politiet fikk melding klokken 20.08 torsdag kveld om at en kvinne var blitt observert livløs i vannet ved Ostøya i Bærum.

– En redningsskøyte som var i nærheten, fikk kvinnen raskt om bord og satte kursen mot Høvik mens de igangsatte livreddende førstehjelp. Da de kom til land ble de møtt av ambulansepersonell, som tok over med hjerte og lungeredning. Dette pågikk en stund før kvinnen ble erklært død av ambulansepersonellet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Ifølge operasjonslederen er det uvisst hvor lenge kvinnen har ligget i vannet før hun ble funnet.

– Per nå er det ikke noe som indikerer at det har skjedd noe kriminelt. Kriminalvakten jobber nå med å informere kvinnens pårørende, og de er også i kontakt med vitner for å få klarhet i hva som har skjedd, sier Pedersen.

