Strømprisen opp for tredje uke på rad

Ifølge strømbørsen Nord Pool ligger strømprisen nå på 491,196 kroner per megawattime. Det er en kraftig økning sammenlignet med prisen per 1. juli i fjor, da den lå på 223,452 kroner.

Den ukentlige rapporten om kraftsituasjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser det samme. For tredje uke på rad gikk strømprisen opp.

– Dette henger sammen både med tørt vær og lite nedbør, men også med at prisene både på CO2-kvoter og annen brensel som kull og gass har steget, sier rådgiver Harald Endresen i NVE til NTB.

Han peker blant annet på at prisen på utslippskvoter på CO2 har økt fra rundt 50 kroner per tonn i juli i fjor til nærmere 150 kroner i juli i år.

Kraftig økning

Norge er delt opp i fem prisområder, og også her er kraftprisene varierende innen områdene. Høyest ligger kraftprisen for område NO3 – Midt-Norge – der kraftprisen i uke 28 ligger på 497,1 kroner per megawattime i snitt. Det er en økning på 2,7 prosent fra forrige uke, og en økning på 112,1 prosent sammenlignet med uke 28 i fjor.

For område NO4 – Nord-Norge – har prisen det siste året økt med hele 176,2 prosent, og med 4,4 prosent fra forrige uke til 480,3 kroner per megawattime.

Men Endresen har et trøstens ord å komme med. Markedsaktørene forventer en prisøkning også i august, men deretter ser det ut til at prisen vil falle.

– Hvis vi ser på terminprisene for kjøp av kraft framover, viser de at prisene øker i august, for deretter å gå noe ned i 4. kvartal og i første kvartal neste år, sier han.

Mindre vann i magasinene

Det tørre været sørget også for at fyllingsgraden i magasinene gikk ned med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Uka før var nedgangen på 0,3 prosentpoeng uka.

Ved utgangen av uke 28 var dermed fyllingsgraden nede i 60,8 prosent, viser den ukentlige statistikken til NVE.

Til sammenligning er medianverdien for fyllingsgraden i perioden 1990 til 2017 73,1 prosent.

Lavest fyllingsgrad har magasinene i Midt- og Nord-Norge med 52,6 prosent, mens Vest-Norge opererer med en fyllingsgrad på 64,9 prosent og Sørøst-Norge med 62,2 prosent.

For tredje uke på rad har det også vært mer fordamping enn nedbør, og det er ventet tørt vær også i neste uke.

