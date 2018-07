Rederiforbundet vurderer lockout i riggkonflikten

NTB Innenriks

Fagforeningen Safe har nå 1.550 arbeidere på 28 installasjoner på norsk sokkel i streik. Ytterligere 1.500 ansatte er permittert som følge av streiken, som ble innledet i forrige uke og utvidet natt til mandag.

Britisk

Nå kan streiken tilspisse seg enda mer, ettersom Safe vil ta ut ni ansatte på fartøyet Island Constructur i streik. Fartøyet opererer for tiden på britisk sokkel og vil derfor kunne ramme installasjoner utenfor Norges grenser. skriver Sysla.

Rederiforbundets forhandlingsleder, Jakob Korsgaard, sier forbundet ikke anser «enheter som opererer (...) utenfor virkeområdet for den aktuelle overenskomsten» for å være omfattet av konflikten.

Lockout

Samtidig varsler Rederiforbundet at de vurderer å gå til lockout.

– Lockout er et lovlig virkemiddel for arbeidsgiver som svar på arbeidstakernes streikeuttak. Bruk av dette virkemiddelet vil ha til hensikt å legge maksimalt press på motparten i konflikten. På samme måte som streikevåpenet er lockout et svært alvorlig motangrep. Bruk av et slikt virkemiddel vurderer vi naturligvis fortløpende, sier Korsgaard til Sysla.

Ved en lockout stenger arbeidsgiver ute ansatte som ikke er i streik fra arbeidsplassen. Hensikten er gjerne å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd.

– Hvilken strategi Rederiforbundet ønsker å benytte, får være opp til dem. Men en lockout vil ikke løse utfordringene partene her står overfor, sier Roy Aleksandersen, første nestleder i Safe.

Ifølge Fafo-forsker Kristine Nergaard har dette kun skjedd i Norge to ganger på 2000-tallet, begge gangene i 2004. Den ene lockouten var i grossistbransjen og den andre i riggnæringen.

(©NTB)