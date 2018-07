NTB Innenriks

Årsaken skal være at bensindamp har blitt antent av flammen på et gasskjøleskap i samme rom. Skadeomfanget på mannen er foreløpig ukjent, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Personen tok fyr og ble hentet av luftambulanse. Det er kontroll på brannen.

Meldingen om saken kom rett etter klokka 20 onsdag kveld. Det ble først meldt at det var et bål som hadde eksplodert, men dette ble altså endret til at det var snakk om bensindamp.

