Landbruksministeren vil møte Tine om tørken

Meierigiganten frykter at den ekstreme tørken som får stadig flere bønder til å slakte kyrne sine, skal føre til melkemangel utover høsten og vinteren. Nå ber de regjeringen og bøndene om et krisemøte, skriver Klassekampen.

Tine ønsker et møte tidlig i august.

– Hvis Tine ser behov for et slikt møte, så kommer de til å få det, sier landbruksminister Dale til NTB.

Bedre oversikt

Han mener tidspunktet er bra og tror det da vil foreligge en bedre oversikt over avlings- og fôrsituasjonen.

Landbruksministeren forteller at han er i løpende dialog med blant annet Norges Bondelag om situasjonen.

– Det er et ekstremt lavt konfliktnivå, fordi partene innser at naturkreftene er vanskelige å styre. Vi skal også finne ut hvordan vi håndterer dette i et lengre perspektiv, sier Dale.

Han møter torsdag tørkerammede bønder i Re kommune i Vestfold. De samarbeider for å hjelpe hverandre i den vanskelige situasjonen. Dale mener dette er det kanskje aller viktigste for å gjøre noe med tilgangen til fôr.

– Bøndene må prøve å få til en tredje slått, selv om de ikke har behov for det selv. Det er kanskje det aller viktigste bidraget vi nå kan få for å hindre unødvendig nedslakting, sier landbruksministeren.

Avviser Ap-forslag

Tidligere onsdag gikk Arbeiderpartiet ut med krav om at regjeringen må gi forsikring om støtte til frakt av fôr dit det trengs,

– Alle som kan produsere ekstra fôr, må umiddelbart få en tydelig forsikring fra regjeringen om at myndighetene vil garantere for gode fraktordninger, slik at alt ekstra fôr som kan produseres, kommer til nytte i tørkerammede Norge, sier Nils Kristen Sandtrøen, som er partiets landbrukspolitiske talsperson.

Det er imidlertid ikke aktuelt gi slik støtte nå, ifølge landbruksministeren.

– Jordbruksavtalen regulerer denne type spørsmål. Og Bondelaget har sagt at det er prematurt å reforhandle den nå, sier Dale.

Verste siden 1947

Årets sommer har gitt Sør-Norge den verste tørken siden 1947, og mange bønder frykter alvorlige økonomiske konsekvenser. Ett av regjeringens tiltak så langt er forenklet behandlet av søknader om avlingsskadeerstatning.

– Vi har mål om å få behandlet alle innen utgangen av året, forsikrer Jon Georg Dale, som legger til at det også avhenger av tidspunktet for søknaden.

Ifølge Nationen venter Felleskjøpet med import av grovfôr.

– Vi er i utgangspunktet skeptiske til å importere grovfôr over lange avstander, sier Rune Lostuen, produktsjef for drøv.

Høy blir nå solgt for opptil 7,50 kroner per kilo, noe som er tre-fire ganger så mye som vanlig, melder NRK. Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag ber selgerne la være å utnytte situasjonen.

