Flere hundre uten veiforbindelse etter jordskred i Trøndelag

Klokken 23.44 fredag kveld fikk politiet melding om at det hadde gått et jordskred over fylkesvei 305 vest for Slørdal i Snillfjord kommune i Trøndelag. Det har ikke kommet meldinger om at noen personer er savnet, men skredet har tatt med seg deler av veien og den er derfor stengt inntil videre.

Dermed står flere hundre personer fast i området.

– Jeg vil tro at det er rundt 300 personer som er på feil side av skredet. Jeg er selv innesperret, men humøret er ganske bra. Det nytter ikke å sitte å sture, men jeg ble litt irritert, sier gårdbruker Asbjørn Mjønes til Adresseavisen.

En geolog jobber lørdag morgen på stedet, men foreløpig er det ikke sikkert når veien kan åpne igjen. Det er ingen omkjøringsmulighet for dem som befinner seg vest for rasstedet på fylkesvei 305.

Ordfører i Snillfjord, John Lernes, sier til avisen at kommunen nå har satt krisestab. De har forsikret seg om at ingen av dem som er isolert som følge av skredet har medisinske behov.

– Det er mange hytter og noen campingplasser innover der, i tillegg til at det er rundt 50 fastboende, sier ordføreren.

Skredet skal være rundt 50 meter bredt og opp mot 500 meter langt.

– Tre personer ble evakuert fra en hytte i nærheten, mens en annen hytte ble sjekket og funnet tom, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt.

