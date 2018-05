Rosenberg sikrer framtiden med Gjøa-kontrakt

NTB Innenriks

Milliardkontrakten gjelder bygging og installering av en ny modul på Gjøa-plattformen i Nordsjøen. Kontrakten er relatert til en ny modul for prosessering og eksport av olje og gass fra Nova-feltet som ligger om lag 17 kilometer lenger sørvest. Det tyske selskapet Wintershall er operatør på Nova og har besluttet å utvikle dette feltet med to havbunnsrammer tilknyttet Gjøa-plattformen. Det er Neptune Energy som er operatør på Gjøa.

Rosenberg har allerede passert flere ansatte enn før oljekrisen slo inn, og med den nye kontrakten i havn, slipper de ansatte å ha Nav-spøkelset hengende over seg. Verftet har i dag 820 ansatte og har tidligere meldt at de innen året er omme skal opp i over 1.000, skriver Stavanger Aftenblad.

– En stor kontrakt for oss som innebærer ingeniørarbeid, innkjøp og konstruksjon, installasjon og systemutprøving med varighet på tre år, sier markedsdirektør Ivar Sløveren i Rosenberg WorleyParsons til avisen.

Også de ansatte er strålende fornøyd med den nye kontrakten:

– En milliardkontrakt er kjempebra. Det er et kvalitetstegn for oss. Vår viktigste leveranse er trygge arbeidsplasser med god horisont. For de ansatte gir det trygghet når de ser at vi har arbeid framover, sier klubbleder Roy Inge Nilsen.

(©NTB)